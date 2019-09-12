وزير الرياضة يجتمع مع لجنة اتحاد الكرة لبحث استعدادات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث الاستعدادات الخاصة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقررة في القاهرة بين 8 و22 نوفمبر المقبل.

وتأهلت منتخبات الكاميرون وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي للبطولة، بجانب منتخب مصر مستضيف البطولة على ملعبي القاهرة والسلام.

وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة بحسب بيان صادر عن الوزارة أن "الدولة حريصة على توفير كافة الإمكانات والإدارية والمادية واللوجستية فضلاً عن الكوادر البشرية وجميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة".

وشدد صبحي على "ضرورة بذل القائمين على تنظيم البطولة كل جهد ممكن لإخراجها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها القارية ومكانتها العالمية خاصة بعد المستوى المتميز والمردود الإيجابى غير المسبوق الذى تحقق جراء النجاح الكبير لتنظيم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019".

كما طالب صبحى لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتركيز الشديد خلال الفترة الحالية والمقبلة ومتابعة استعدادات المنتخب المصرى الأوليمبى بقيادة شوقى غريب والذى سيخوض منافسات البطولة الأفريقية ليس فقط لضمان الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بل لتقديم عروض وتحقيق نتائج مرضية ويسعد بها جماهير الكرة المصرية .

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