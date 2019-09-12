فيديو - أنشيلوتي مهاجما بلدية نابولي: أين نستبدل ملابسنا أمام سامبدوريا؟

أصدر نادي نابولي الإيطالي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بيانا صادما ينتقدون فيه المجلس المحلي بسبب عدم اكتمال إجراءات صيانة غرفة ملابس الفريق في ملعب سان باولو.

وتُجرى عدة أعمال صيانة في ملعب سان باولو من أجل تطويره الصيف الجاري، وهذا كان سبب خوض نابولي أول مباراتين له خارج أرضه أمام فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وتفاجأ مسؤولو نابولي من كارثية الوضع قبل أقل من 72 ساعة من مواجهة سامبدوريا في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

أنشيلوتي صرح قائلا عبر موقع النادي الرسمي: "أنا عاجز عن الكلام قبلت طلب النادي بخوض أول مباراتين خارج الأرض حتى يتنسى استكمال العمل".

وتابع مدرب ريال مدريد وميلان السابق "يمكنك بناء منزل في شهرين ولم يتمكنوا من تجديد غرفة الملابس، أين يفترض أن نستبدل ملابسنا أمام سامبدوريا ثم ليفربول".

وأتم "أنا غاضب من قلة احترافية القائمين بالعمل، كيف يمكن لبلدية المدينة تجاهل الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم".

ورد أحد مسؤولي بلدية نابولي على تصريحات أنشيلوتي مؤكدا أن كل شيء سينتهي يوم السبت المقبل قبل مباراة سامبدوريا.

ومن ثم نشر الحساب الرسمي لنادي نابولي آخر التطورات لغرفة ملابس البارتينوبي قبل 72 ساعة من لقاء سامبدوريا.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

ويلتقي نابولي بعدها يوم الأربعاء المقبل مع ليفربول في افتتاح مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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