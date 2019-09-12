الإسماعيلي يمدد تعاقد محمد صادق 5 مواسم

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 11:13

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تمديد عقد نجمه الصاعد محمد صادق لـ 5 مواسم.

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وبذلك، ينتهي عقد صادق بنهاية موسم 2023/2024.

ويبلغ لاعب الوسط المهاجم 22 عاما، وانتقل للإسماعيلي من القناة في 2017.

أخبار متعلقة

محمد صادق: نريد مصالحة جماهير الإسماعيلي تأكد غياب محمد صادق عن مواجهة الزمالك الشناوي ينقذ الأهلي من لدغة محمد صادق

وصنع صادق 6 أهداف في 36 ظهور بالقميص الأصفر الموسم الماضي.

وسبق وقامت إدارة الإسماعيلي بتجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد فوزي ومحمد مجدي، وعبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ومدحت فقوسة.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري

محمد صادق الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول موقف فايلر من قائمة الفريق الحالية 18 دقيقة | الدوري المصري
أسوان.. حلقة الوصل بين الصعيد وكبار الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الجانب الآخر من كرة القدم – "فيسكا برسا.. فيسكا كتالونيا" ساعة | حكايات في الجول
لاعب أرسنال: لم أشاهد في حياتي مثل ما رأيته في أنفيلد 2 ساعة | أوروبا
طلعت يوسف لـ في الجول: مواجهة الزمالك في البداية؟ المواعيد أهم 2 ساعة | الدوري المصري
اكتمال قائمة الأهلي في غينيا الاستوائية بوصول الثنائي المحترف 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي

قد ينال إعجابك