الإسماعيلي يمدد تعاقد محمد صادق لمدة 5 مواسم

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 11:13

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تمديد عقد نجمه الصاعد محمد صادق لـ 5 مواسم.

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وبذلك، ينتهي عقد صادق بنهاية موسم 2023/2024.

ويبلغ لاعب الوسط المهاجم 22 عاما، وانتقل للإسماعيلي من القناة في 2017.

أخبار متعلقة

محمد صادق: نريد مصالحة جماهير الإسماعيلي تأكد غياب محمد صادق عن مواجهة الزمالك الشناوي ينقذ الأهلي من لدغة محمد صادق

وصنع صادق 6 أهداف في 36 ظهور بالقميص الأصفر الموسم الماضي.

وسبق وقامت إدارة الإسماعيلي بتجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد فوزي ومحمد مجدي، وعبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ومدحت فقوسة.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري

محمد صادق الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدبولي وحمدي زكي وبيكيتي ضمن قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي 2 دقيقة |
صلاح يجيب.. هل هدفه في شباك أرسنال هو الأفضل له مع ليفربول 6 دقيقة | المحترفون
قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الأندية الجماهيرية في الموسم الجديد 13 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتحدث بعد فوزه بجائزة أفضل لاعبي أغسطس بـ ليفربول 22 دقيقة | المحترفون
في #يوم_ألعاب_الفيديو.. اليابانية التي تتيح لك عالم سحري مليء بالنجوم 30 دقيقة | أوروبا
لا جديد يذكر.. صلاح يحصد جائزة الأفضل مع ليفربول بأغسطس 37 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك