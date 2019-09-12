الإسماعيلي يمدد تعاقد محمد صادق لمدة 5 مواسم

أعلن الإسماعيلي تمديد عقد نجمه الصاعد محمد صادق لـ 5 مواسم.

محمد صادق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وبذلك، ينتهي عقد صادق بنهاية موسم 2023/2024.

ويبلغ لاعب الوسط المهاجم 22 عاما، وانتقل للإسماعيلي من القناة في 2017.

وصنع صادق 6 أهداف في 36 ظهور بالقميص الأصفر الموسم الماضي.

وسبق وقامت إدارة الإسماعيلي بتجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد فوزي ومحمد مجدي، وعبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ومدحت فقوسة.

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