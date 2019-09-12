مساعد كلوب يوضح كيف استفاد لاعبي الأكاديمية من صلاح وماني

أوضح بيب لينديرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى الاستفادة التي حظى بها لاعبي أكاديمية ليفربول من نجمنا المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.

الثنائي لم يلعب مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولية، وخاضا بعض التدريبات في ميلوود رفقة بعض لاعبي أكاديمية ليفربول الذين عوضوا غياب اللاعبين الدوليين.

وقال لينديرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد خاض اللاعبين الذين انضموا للفريق الأول يومين من التدريب المكثف، كان الأمر أشبه بمعسكر تدريبي صغير لهم".

وأضاف المدرب الهولندي "لا يوجد تعليم أفضل من المشاركة مع القدوة الحسنة لهم، لذا فإن تدربهم مع كبار السن أمر لا غنى عنه".

وواصل "على سبيل المثال، فأن لايتون كلاركسون شاهد بأم عينيه انطلاقات صلاح وماني. وهو لديه القدرة على لعب التمريرات العميقة التي يرغب هذا النوع من المهاجمين في الحصول عليها".

وأردف "إنه لاعب الوسط المدافع الذي نحبه حقًا، الشخص الذي يمكنه التحكم في الملعب، وتسريع وتيرة اللعب أو الاحتفاظ بالكرة. لكن اللاعب الموهوب يحتاج لأن يشارك مع النجوم، أكثر من النقد".

وأتم "نعلم جميعا أن نجوم ليفربول يتمتعون بالتواضع، لقد تلقى الأولاد المعاملة التي يستحقونها منهم، لقد كانوا على قدم المساواة مع لاعبي الفريق الأول".

الثنائي صلاح وماني كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا وتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، رفقة بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

فيما فاز نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم على النحو التالي:-

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس

الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة

السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام

البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي السابق وريال مدريد الجديد

الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

لكن الاتحاد الدولي أعلن القائمة القصيرة لأفضل لاعب مطلع الشهر الجاري، وتواجد بها فان دايك وميسي ورونالدو.

يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانيا في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.

الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

يذكر أن صلاح حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018 بحفل العام الماضي.















































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