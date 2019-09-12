إيتو: صلاح وماني لن يفوزا بالكرة الذهبية لعدم احترام القارة الإفريقية

يتوقع الأسطورة صامويل إيتو مهاجم الكاميرون السابق ألا يتوج محمد صلاح أو ساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

الثنائي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مع المنافسة حتى النفس الأخير على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال إيتو لإذاعة راديو فرنسا "نحن كأفارقة لا نتمتع باحترام العالم، إنها حقيقة. آمل أن أكون مخطئًا، لكن الكرة الذهبية القادمة لن تكون لصلاح أو ماني".

وأضاف "لا يوجد أي تفسير بأن صلاح أو ماني أو بيير إيمريك أوباميانج، هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قد لا يكونون من بين الخمسة الأوائل".

وأتم "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كلاهما قوي للغاية، لكن هذا الموسم من فاز بدوري الأبطال؟ إنهما صلاح وماني".

وخرج الثنائي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي ذهبت لزميلهما فيرجيل فان دايك بعدما تفوق على ميسي ورونالدو.

نجمنا المصري كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بعدما حصد العديد من الجوائز الفردية الموسم الماضي على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب على النحو التالي:-

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس

الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة

السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول

الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام

البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي السابق وريال مدريد الجديد

الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

لكن الاتحاد الدولي أعلن القائمة القصيرة لأفضل لاعب مطلع الشهر الجاري، وتواجد بها فان دايك وميسي ورونالدو.

يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانيا في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.

الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

يذكر أن صلاح حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018 بحفل العام الماضي.



















































اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري