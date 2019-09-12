بهاء مجدي: لم أحزن للرحيل عن الزمالك.. واخترت المصري لعدة أسباب

قال بهاء مجدي ظهير أيسر المصري إنه لم يحزن للرحيل عن صفوف الزمالك هذا الصيف.

وصرح بهاء خلال استضافته بقناة (أون سبورت) "لم أحزن للرحيل عن الزمالك بقدر حزني على عدم المشاركة أساسيا، لقد بدأت الموسم بشكل طبيعي ثم تعرضت لإصابة في الركبة أبعدتني شهرين، ليشارك عبد الله جمعة ويؤدي بشكل جيد".

وأضاف "أحتاج للمشاركة بالاستمرار مثلما كنت مع الإسماعيلي، وليس المشاركة في مباراة كل 3 أشهر، لقد تفهم مسؤولو الزمالك قراري، بعد إبلاغي بقرار التعاقد مع محمد عبد الشافي، لكن لم أنتظر هل سيوظف المدرب الجديد عبد الله جمعة في وسط الملعب أم الظهير الأيسر".

وأشار "لم أتردد في قبول عرض المصري، لقد طلبني إيهاب جلال عندما كان مدربا للزمالك، وما دفعني للانتقال إلى بورسعيد مشاركة المصري أيضا في الكونفدرالية، واحتفاظ الفريق بقوامه، لذا رأيت أنه الأنسب".

وواصل "طموحي الفوز بالكونفدرالية والانضمام للمنتخب والتواجد في المربع الذهبي، سعيت للرحيل لأنتظم في المشاركة بالمباريات، وكان من الممكن الاستمرار مع الزمالك مثل الموظف".

واستطرد بهاء مجدي "كنت محبا للزمالك قبل الانضمام للفريق، وزاد ارتباطي به بعد الانضمام لصفوفه ومعايشة جماهيره والفوز معه بالبطولات، لقد عشت أجواء بالنادي لم أمر بها طوال 7 سنوات بالدوري الممتاز".

وكشف بهاء مجدي في ختام تصريحاته "كان هناك اهتمام من نادي بيراميدز بضمي ولكن مطالب نادي الزمالك عرقلت الصفقة، لقد طلبني سباستيان ديسابر لعلمه بقدراتي أثناء تدريب الإسماعيلي الموسم قبل الماضي".

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