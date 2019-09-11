أحمد عادل: ميدو تخيل أنني وافقت على اللعب لـ الزمالك.. ورئيس المقاصة فوجئ برفضي

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة عن دخوله في مفاوضات مع مسؤولي الزمالك للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وصرح أحمد عادل خلال استضافته بقناة الأهلي "دخلت في مفاوضات جدية مع الزمالك بعد إصابة جنش، فالزمالك ناد كبير، وشرف لأي لاعب اللعب له وللأهلي، لأن لكل منهما كيان وقاعدة جماهيرية كبيرة".

وأضاف "عقدت جلسة مع مسؤولي الزمالك وتناقشنا في الأمور المادية، ولم يمانع مسؤولو المقاصة انتقالي، وتشاورت مع مقربين لي من النادي الأهلي لا داعي لذكر أسمائهم وإحراجهم، لكنني لم أقدر، لقد غلبتني العاطفة، حب الناس وعشرة السنين ومساندة جماهير الأهلي لي لا تقدر بمال".

وتابع "كل التقدير والاحترام لمسؤولي الزمالك على التفاوض معي، ففي أول مقابلة بيني وبين أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة أبلغته قراري، وكان يعلم باهتمام الزمالك بالتعاقد معي، وتخيل أنني وافقت، ولكن أكدت استمراري مع المقاصة، وقلت لميدو سأبقى معك وسأنضم لصفوف منتخب مصر من بوابة المقاصة".

وشدد حارس الأهلي السابق "لم أندم، وحياة ابني لم أقدر، فالأمر لا يتعلق بأن الأهلي طلبني ورفضت، ولكن من حقي كمحترف اللعب لأي ناد، لكنني فكرت بالعاطفة".

واستطرد أحمد عادل عبد المنعم "كنت مقتنعا من داخلي أن انتقالي للزمالك لن يحدث رغم عدم وجود أي اختلافات مع مسؤوليه أثناء المفاوضات".

وأتم تصريحاته "لقد أبلغت محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة بالاستمرار مع الفريق، واندهش من قراري".

وانتقل أحمد عادل عبد المنعم إلى مصر للمقاصة من الأهلي في يناير 2018.

وخاض عبد المنعم 32 مباراة مع المقاصة الموسم الماضي واستقبلت شباكه 33 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 11 مرة.

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