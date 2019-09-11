راموس: لا استبعد الفوز بالكرة الذهبية يوما ما

لا يستبعد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوما ما.

وقال راموس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعرف ان كنت سأفوز يوماً بجائزة الكرة الذهبية، لكني لا استبعد ذلك".

"هناك زملاء مدافعين فازوا بها من قبل مثل فابيو كانافارو، ما زال لدي الأمل والحماس وهذا يعطيني القوة للمواصلة".

وأتم قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا "بإمكاني مواصلة العطاء على مستوى عالٍ لسنوات طويلة".

الكرة الذهبية هذا الموسم ينافس عليها مدافع آخر وهو فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

راموس: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

ودخل فان دايك القائمة النهائية من المرشحين والتي تضم معه رونالدو وميسي نجمي يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

يعلن فيفا عن الفائز في 23 سبتمبر.

ومن المنتظر منافسة فان دايك (28 عاما) أيضا على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وهيمن رونالدو وميسي على الجائزتين من 2008 إلى 2017 حتى اقتنصها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في 2018.

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