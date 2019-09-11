خبر مبهج لجماهير برشلونة.. سواريز يعود للتدريبات

زف نادي برشلونة خبرا سعيدا لجماهيره بعودة لويس سواريز مهاجم الفريق إلى التدريبات واقترابه من المشاركة في المباريات.

سوايرز أصيب في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني يوم 17 أغسطس الماضي أمام أتليتك بلباو.

وأفاد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أخبار جيدة.. لويس سواريز تدرب مع الفريق بجزء من مران الأربعاء".

ولم يوضح النادي موعد عودة نجم منتخب أوروجواي للمشاركة في المباريات.

👍 Good news! 🏋️ Luis Suárez back with the squad for part of Wednesday training pic.twitter.com/YVgMAovBVb — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2019

كما تنتظر جماهير برشلونة عودة سواريز، فأن الجميع ينتظر ظهور ليونيل ميسي الأول الموسم الجاري مع برشلونة والذي طال بعدما تعرض للإصابة قبل بدء المنافسات.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن الأرجنتيني قد لا يشارك في مواجهة فالنسيا المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الإسباني إذ لم يتعاف من إصابة في عضلة السمانة بشكل كامل.

ولم يعد الأرجنتيني بعد رغم محاولاته أثناء التوقف الدولي للتدريبات الجماعية حتى الآن.

اللاعب البالغ 31 عاما تعرض للإصابة أثناء الفترة التحضيرية للموسم في الخامس من أغسطس ومن ثم تجددت بسبب عدم شعوره بالراحة.

ومن المحتمل أن يشارك ميسي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وإذا فشل في خوض المواجهة سيكون ظهوره الأول في الدوري الإسباني غرناطة.

وتعد تلك هي أول مرة يغيب ميسي فيها عن برشلونة في افتتاحية مسيرته بالدوري الإسباني منذ موسم 2009-2010.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة تحضيرية لبرشلونة وتعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية.

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