كوتينيو: طلبت نصيحة فيرمينو قبل الانتقال لـ بايرن

أوضح فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ أن طلب نصيحة مواطنه وزميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو قبل الانتقال للفريق البافاري.

وانتقل الجناح البرازيلي الشهر الماضي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

وقال كوتينيو لجريدة بيلد الألمانية: "تحدثت مع فيرمينو الذي يعرف الدوري الألماني حين لعب مع هوفنهايم، عن شدة البوندزليجا والمباريات الصعبة هناك".

وأضاف "لقد أخبرني فيرمينو الكثير عن فرق البوندزليجا المختلفة".

وواصل "سألني بعض زملائي في البرازيل كيف تسير الأمور في بايرن ميونيخ، وأخبرتهم كم أنا سعيد لوجودي هناك".

وأردف "لقد حظيت بترحيب كبير من زملائي في الفريق والنادي والمشجعين ووسائل الإعلام وأريد رد الدين بتسجيل الأهداف والعروض المميزة على أرض الملعب".

وتواجد كوتينيو وفيرمينو في معسكر المنتخب البرازيلي الذي لعب ضد كولومبيا وبيرو وديا خلال فترة التوقف الدولي.

قبل الانضمام لبايرن، انتقل البرازيلي إلى برشلونة بصفقة قيمتها 142 مليون جنيه استرليني في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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