ليفربول: لا نستطيع تحديد موعد عودة أليسون الآن

أوضح جون أشتربرخ مدرب حراس ليفربول موقف حارسه المصاب أليسون بيكر، لكنه لم يستطع تحديد موعه عودته.

وتعرض أليسون لإصابة في افتتاحية الدوري الإنجليزي بين ليفربول ونورويتش سيتي، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وقال في تصريحات لموقع ناديه "أليسون خاض الكثير من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية لتحسين القوة ومحاولة رفع مستوى اللياقة البدنية".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، كان خارج الملعب للقيام ببعض تدريبات التقاط الكرة وتقوية أقدامه".

وواصل "أليسون حقق تقدماً ملحوظا، لكن من الصعب تحديد المدة التي سيعود بعدها أو كيف سيتقدم".

وأتم "يحتاج الأمر إلى وقت ولا يمكننا أن نتطلع إلى الأمام بعيدًا، لذلك سنتابع حالته يوما بيوم، ونرى كيف يشعر".

ويلعب أدريان حارس ليفربول الجديد كحارس أساسي منذ إصابة أليسون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات بتحقيق العلامة الكاملة.

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