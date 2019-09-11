الإسماعيلي يقيد 30 لاعبا فى قائمته للموسم الجديد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 01:34

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

أنهى النادي الإسماعيلي قيد 30 لاعبا في قائمته للموسم الجديد استعدادا لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي.

حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف.

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الدفاع: باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وأسامه إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف.

الوسط: عماد حمدي ونادر رمضان ومصطفى فارس ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة ومحمود صلاح وعمر الوحش وبكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.

الهجوم: محمد الشامى وشكري نجيب وبينسون شيلونجو.

ورحل عن صفوف الإسماعيلي كل من محمد عواد وكريم بامبو وإبراهيم عبد الخالق وشكري نجيب وأونوريودي عوده، ومحمود متولي وطارق طه.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي المنتمي لبني غازي الليبي في ملعب الإسماعيلية بالبطولة العربية وتقام مباراة الإياب في 27 سبتمبر.

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