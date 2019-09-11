بالفيديو - مشاركة كاملة لـ معلول في خسارة تونس ضد كوت ديفوار.. وأزارو يساهم في فوز المغرب

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

علي معلول

شارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي في مباراة منتخب بلاده تونس أمام كوت ديفوار الودية التي أقيمت في باريس.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
المغرب

وخسر منتخب تونس وديا ضد كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة الثانية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

سجل هدفي كوت ديفوار كل من روجر أسالي في الدقيقة 47، وسيكو فوفانا في الدقيقة 75.

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بينما جاء هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة 89 بقدم نعيم سليتي.

واعتمد المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس على مدافع الأهلي في المباراة بالكامل بعدما شارك بديلا في اللقاء الماضي ضد موريتانيا.

وغاب ثنائي الزمالك التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز عن المباراة بسبب مشاركته مع الأبيض في لقاء نهائي كأس مصر قبل أيام ضد بيراميدز.

في مباراة أخرى شارك وليد أزارو مهاجم الأهلي مع منتخب بلاده المغرب في الفوز على النيجر بهدف دون رد وديا.

واستدعى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب وليد أزارو لقائمة أسود الأطلس لمواجهتي النيجر وبوركينا فاسو.

هدف فوز المغرب جاء بتسديدة صاروخية من لاعب الوسط وليد الكارتي في الدقيقة 21.

وشارك أزارو في المباراة أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 66 ويشارك بدلا من رشيد عليوي.

ومن المنتظر أن يعود الثنائي علي معلول ووليد أزارو للأهلي في الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

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