الجونة يتغلب على حرس الحدود ويتوج بطلا للدورة الودية الرباعية

توج الجونة بطلا لدورة الجونة الودية عقب تغلبه على منافسه حرس الحدود بهدفين لهدف يوم الثلاثاء.

افتتح محمد ناجي "جدو" أهداف المباراة لصالح الجونة.

وأدرك أحمد شرويدة التعادل لصالح حرس الحدود وذلك قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة لكن أهدرها لاعب الفريق الساحلي عقب تصدي الحارس لتسديدته.

لكن نجح جدو في تسجيل هدفا ثانيا له ولفريقه ليتوج بطلا للدورة الودية.

واحتل مصر المقاصة المركز الثالث في البطولة التي أقيمت استعدادا للموسم الجديد فيما جاء أسوان رابعا.

وتوج جدو بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي البطولة ظفر أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة بجائزة أفضل حارس، فيما ظفر سيرج أكا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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