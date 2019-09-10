ماذا فعل عرب آسيا في تصفيات كأس العالم.. تألق يمني وسقوط كويتي وقوة سورية

انتهت الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، والتي يتأهل منها 12 فريقا من 8 مجموعات للمرحلة الأخيرة.

كل مجموعة تضم 5 فرق، ويتأهل أوائل الـ8 مجموعات مباشرة بجانب أفضل 4 ثواني للمجموعات، فما هو موقف العرب؟

قوة سورية

في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فازت سوريا على الفلبين 5-2 خارج الديار، وحصلت على راحة في الجولة الثانية، لتحتل وصافة المجموعة خلف الصين التي فازت في الجولة الثانية 5-0 ضد المالديف خارج الديار أيضا، بعد حصولها على راحة في الجولة الأولى.

سوريا ستواجه المالديف وجوام في أكتوبر المقبل، في انتظار مواجهة الصين في نوفمبر وتحقيق نتيجة جيدة لحسم الصدارة أو التأهل كأفضل وصيف.

سقوط كويتي

في المجموعة الثانية، بدأت الكويت التصفيات بفوز ساحق على نيبال 7-0 لكنها خسرت على أرضها من أستراليا 3-0 في الجولة الثانية، لتظل متصدرة بفارق الأهداف أمام الكانجارو الأسترالي.

الطرف العربي الثاني في هذه المجموعة هو الأردن الذي فاز على تايبيه الصينية 2-1 خارج الديار في الجولة الأولى وحصل على راحة في الجولة الثانية، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الكويت وأستراليا.

الجولة المقبلة ستشهد دربيا عربيا سيحدد الكثير من هوية المتأهل مع أستراليا على الأغلب.

صراع عربي إيراني ناري

في المجموعة الثالثة، تعادلت البحرين على أرضها مع العراق في الجولة الأولى 1-1، قبل أن تفوز البحرين في الجولة الثانية 1-0 على كامبوديا خارج الديار.

العراق حصل على راحة في الجولة الثانية، في وقت لم يجد فيه المنتخب الإيراني صعوبة في التغلب على كامبوديا 2-0 خارج الديار.

البحرين تتصدر بـ4 نقاط، أمام إيران صاحبة الـ3 نقاط والعراق الذي يملك نقطة واحدة.

مجموعة العرب.. تألق يمني

المجموعة الرابعة تضم 3 عرب، هم فلسطين واليمن والسعودية.

المنتخب الفلسطيني فاجأ الجميع بالفوز على أوزباكستان 2-0 في الجولة الأولى، فيما تعادل اليمن مع سنغافورة 2-2 في نفس الجولة وحصلت السعودية على راحة.

في الجولة الثانية، خسرت فلسطين من سنغافورة 2-1 وتعادل اليمن مع السعودية 2-2.

سنغافورة تتصدر بـ4 نقاط، أمام فلسطين بـ3 نقاط واليمن بنقطتين والسعودية بنقطة واحدة وأوزباكستان بلا رصيد من مباراة واحدة.

عمان تقترب

بينما ضمنت قطر المشاركة في كأس العالم 2022، تحاول عمان التأهل من المجموعة الخامسة بعد تحقيقها فوزا غاليا على الهند 2-1 في الجولة الأولى في المجموعة الخامسة.

عمان حصلت على راحة في الجولة الثانية لتتراجع للوصافة خلف قطر التي فازت في الجولة الأولى 6-0 على أفغانستان قبل أن تتعادل مع الهند في الدوحة 0-0.

قطر تتصدر بـ4 نقاط، أمام عمان بـ 3 نقاط وأفغانستان بنفس الرصيد من مباراتين، أما الهند فتملك نقطة وحيدة أمام بنجلاديش بلا رصيد.

الإمارات تتفادى المفاجآت

في المجموعة السابعة، تفادت الإمارات مفاجأة ماليزيا وفازت عليها 2-1 خارج الديار في الجولة الثانية بعد الحصول على راحة في الجولة الأولى.

الإمارات حاليا تحتل وصافة المجموعة بـ3 نقاط خلف تايلاند صاحبة الـ4 نقاط، وأمام ماليزيا (3 نقاط من مواجهتين) وفييتنام (نقطة واحدة) وإندونيسيا بلا رصيد.

المجموعة الثامنة.. فرص لبنان تتضائل

لبنان خسر من كوريا الشمالية 2-0 في الجولة الأولى وارتاح في الجولة الثانية، ووسط انتصارين متتاليين لكوريا الشمالية وآخر للجنوبية وفوز تركمنستان على سريلانكا 2-0، تبدو فرص لبنان بعيدة.

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