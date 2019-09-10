بالفيديو - جيرالدو يسجل في عبور أنجولا نحو مجموعات تصفيات المونديال

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

جيرالدو - أنجولا

سجل جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي ومنتخب أنجولا هدفا في انتصار بلاده على جامبيا بهدفين مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى مجموعات تصفيات القارة السمراء.

المنتخب الأنجولي فاز على ضيفه الجامبي في ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في إياب المرحلة الأولى من تصفيات إفريقيا بمونديال 2022، المؤهلة لدور المجموعات، ليكرر فوزه الذي تحقق في الذهاب بهدف نظيف.

جيرالدو شارك في اللقاء بشكل أساسي قبل أن يخرج مع الدقيقة 59 ليدخل بدلا منه دالا جيلسون لاعب ريو آفي البرتغالي.

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المبارة انتظرت حتى الدقيقة 41 من أجل هز الشباك. وجيرالدو من مجهود فردي رائع استلم كرة من على الطرف الأيمن وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل يسدد بيمناه في الشباك.

ومع الدقيقة 65 نجح المنتخب الجامبي في تسجيل التعادل عن طريق حسن سيزاي مستغلا هجمة مرتدة سريعة على المرمى الأنجولي.

لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا وغزلان أنجولا نجحوا في إعادة المقدمة لحسابهم مرة أخرى بعد مرور 3 دقائق فقط.

فابيو أبريو نجح في استغلال كرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ الحارس سريعا قبل أن يودع الكرة في الشباك معلنا هدف الفوز لبلاده.

المرحلة الأولى من تصفيات القارة السمراء للمونديال يشارك فيها 28 منتخبا على أن يتأهل 14 منتخبا إلى مرحلة المجموعات التي ينضم إليها أول 26 منتخبا في تصنيف فيفا ليكوّنوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

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