مران الزمالك – ميتشو يوجه رسالة للاعبين.. وفقرة خاصة لسداسي الفريق

عقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأربعاء، حيث هنأ اللاعبين علي الفوز بكأس مصر بالتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين موجها لهم الشكر على الروح القتالية التي لعبوا بها، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي، وأن التتويج بهذه البطولة مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات، حسبما أشار الموقع الرسمي للزمالك.

وطالب ميتشو الجميع بإغلاق صفحه الكأس والتركيز في المواجهة المقبلة في دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.

وعقد ميتشو جلسة مع ميشيل أنطونيو مدرب الأحمال، للاتفاق على برنامج تأهيلي معين سيقوم اللاعبون بأدائه للتغلب على الاجهاد بعد لقاء نهائي كأس مصر والاستعداد القوي للقاء جينيراسيون فوت.

وفي نفس الوقت، خصص ميتشو حصة تدريبية خاصة للسداسي طارق حامد ومحمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق، على هامش مران الأربعاء.

واجتمع ميتشو بسداسي الفريق في وجود أيمن عبد العزيز مدرب الفريق، وطالبهم بأمور فنية خلال المران، قبل أداء فقرة تدريبية خاصة بالكرة.

قام الجهاز الفني بتصعيد محمد قنديل حارس مرمي فريق الشباب مواليد 1999، وذلك للتدريب مع الفريق اليوم نظرا لغياب محمد صبحي لانضمامه للمنتخب الأوليمبي.

وتغيب محمد عبد السلام وامام عاشور ومصطفي محمد، باللإضافة لصبحي عن تدريبات بسبب انضمامهم للمنتخب الأوليمبي.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من المران، بينما أنهى حازم إمام برنامجه التأهيلي وعاد للمران.

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