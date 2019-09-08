جوندوجان يترك منتخب ألمانيا ويعود إلى سيتي

سيغيب إلكاي جوندوجان لاعب وسط منتخب ألمانيا عن مباراة ايرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا 2020 بسبب الإصابة.

ويحل المانشافت ضيفا على إيرلندا الشمالية ضمن خامس جولات تصفيات يورو 2020.

ويشكو لاعب وسط مانشستر سيتي من مشاكل في المعدة منذ يوم السبت.

وبدلا من السفر مع المنتخب الألماني يوم الأحد إلى إيرلندا، سيعود جوندوجان إلى ناديه.

جوندوجان شارك كبديل في خسارة الماكينات الودية على يد هولندا الأسبوع الماضي بنتيجة 2-4.

المنتخب الألماني يحتل وصافة المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر منتخب إيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة.

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