أسطورة ليفربول: ما حدث بين صلاح وماني؟ منافسة صحية لا تقلق

يرى جون ألدريدج أسطورة ليفربول أن المنافسة التي يشهدها هجوم ناديه لا تقلق، وذلك بعد ما حدث الأسبوع الماضي أمام بيرنلي.

أمام بيرنلي فضل محمد صلاح المراوغة في الدقائق الأخيرة على التمرير لساديو ماني من أجل تسجيل هدف لكن مدافع الخصم شتت الكرة من أمامه، خروج السنغالي بعد دقائق أظهر وجها آخر بعدما اعترض أمام يورجن كلوب على ما قام به صلاح وحاول زملاؤه تهدئته على مقاعد البدلاء.

ودافع ألدريدج عن رغبة صلاح الدائمة في التسجيل بقوله "لقد كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للفوز بالحذاء الذهبي من قبل وهذا يمنحك الرغبة في القيام بذلك عامًا بعد عام".

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور "لا يوجد شيء خاطئ في التنافس الصحي لتسجيل الأهداف".

صلاح يواصل تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس على الثالثة، علما بأنه توج لمعانه بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وأتم المهاجم الذي سجل 63 هدفاً في 104 مباراة مع الريدز "الثلاثي الأمامي لليفربول مدهش، من سيهتم إذا كان بينهم خلافات غير دائمة".

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

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