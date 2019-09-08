إيكو: صلاح أفضل صفقة لليفربول في السنوات الـ10 الأخيرة

أبرم ليفربول الكثير من الصفقات في السنوات العشرة الأخيرة بينهم أكثر من لاعب مميز، لكن ما هي الصفقة الأفضل؟

جريدة ليفربول إيكو حصرت أفضل 10 صفقات لليفربول في العقد الأخير، وكان نجمنا المصري محمد صلاح صاحب الكلمة العليا.

في بداية العقد الحالي تخبط ليفربول، قبل أن يتولى يورجن كلوب قيادة الفريق في 2015 وينجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا صيف 2019.

وجاء الترتيب على النحو التالي:-

1- محمد صلاح.. قادما من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني صيف 2017

2- فيرجيل فان دايك.. قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني شتاء 2018

3- أليسون بيكر.. قادما من روما مقابل 67 مليون جنيه استرليني صيف 2018

4- روبرتو فيرمينو.. قادما من هوفنهايم مقابل 29 مليون جنيه استرليني صيف 2015

5- لويس سواريز.. قادما من أياكس مقابل 23 مليون استرليني شتاء 2011

6- ساديو ماني.. قادما من ساوثامبتون مقابل 34 مليون جنيه استرليني صيف 2016

7- أندي روبرتسون.. قادما من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني صيف 2017

8- فيليبي كوتينيو.. قادما من إنتر ميلان مقابل 8 ملايين جنيه استرليني شتاء 2013

9- جيمس ميلنر.. قادما من مانشستر سيتي بدون مقابل صيف 2015

10- جوردن هندرسون.. قادما من سندرلاند مقابل 20 مليون جنيه استرليني صيف 2011

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

وذلك بعد تحقيق جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري في الموسمين الماضيين.

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن

مجلس الأهلي يقرر إنشاء لجنة للاستاد ومنع أعضائه من مواقع التواصل الاجتماعي

إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

إلى ميتشو ولاعبي الزمالك.. كيف تواجه "القاتل" عبد الله السعيد

فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب