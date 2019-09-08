تقرير - جوارديولا يطلب من كشافيه متابعة موهبة بنفيكا

طلب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كشافيه بمراقبة فلورنتينو لويس لاعب وسط بنفيكا الشاب، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وقال التقرير إن مدرب سيتي قد يطلب ضم صاحب الـ20 عاما خلال السوق الصيفية المقبلة.

محور الارتكاز صاحب الـ20 عاما تدرج في كافة فئات منتخب البرتغال للشباب من تحت 15 عاما وحتى تحت 20 عاما لكنه لم يتواجد ضمن المنتخب الأول.

وشارك فلورنتينو خلال الموسم الجاري في 5 مباريات في كل المسابقات مع بنفيكا صنع خلالها هدفا.

وكان البرتغالي الشاب قد جدد تعاقده مع بنفيكا خلال شهر أكتوبر من عام 2018 ليمتد حتى صيف 2024.

ولعب فلورنتينو بقميص فريق بنفيكا الأول في 19 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي والجاري، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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