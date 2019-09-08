روبي فاولر: صلاح ليس أنانيا.. ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟

يعتقد روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح مهاجم الريدز لا يلعب بشكل فردي، وذلك تعليقا على انفعال زميله ساديو ماني أمام بيرنلي الأسبوع الماضي.

صلاح أمام بيرنلي فضل المراوغة في الدقائق الأخيرة على التمرير لماني من أجل تسجيل هدف لكن مدافع الخصم شتت الكرة من أمامه، خروج ماني بعد دقائق أظهر وجها آخر بعدما اعترض أمام يورجن كلوب على ما قام به صلاح وحاول زملاؤه تهدئته على مقاعد البدلاء.

كل ما يلي على لسان فاولر الذي سجل 128 هدفا لليفربول في مقاله بجريدة ميرور يوم الأحد:-

"صلاح ليس أنانيا، لم أسمع مثل هذا الهراء الذي أحاط بما أسماه البعض بالمشاحنة بينه وماني".

"لا أصدق الضوضاء المحيطة بصلاح وماني، الجميع يعلقون ويتحدثون عن الأنانية وتدمير روح الفريق، ألم يشاهدوا كرة القدم من قبل؟".

"لا يمكنك أن تكون هدافًا من الدرجة الأولى دون إيمانك بأنك ستسجل الكرة في الشباك".

"كان أحد أهدافي الأكثر شهرة في ملعب أولد ترافورد حين حطمت مرمى بيتر شمايكل بتسديدة في الزاوية القريبة، جعلته يبدو غبيًا، وجعلني أبدو رائعًا".

"لقد كان إيان راش غير مراقب أمام المرمى، وكانت الزاوية ضيقة، لكن هل يجب عليّ التمرير؟ بالطبع لا، فقبل ذلك ببضع دقائق، كنت في نفس الموقف ومررت الكرة لراش الذي أهدر فرصة التسجيل من ثلاث ياردات".

"من ينتقد صلاح الآن كان يقول إنني كنت أنانيا في هذا الهدف، وإنني كنت غيورًا من إيان راش وأهدافه الكثيرة".

"المهاجم الهداف مثل صلاح يقضي أسبوعه بالكامل في التدريبات من أجل العمل على معرفة كيفية التسجيل من أي مكان، والإيمان بقدرته على التسجيل، من خمس ياردات، من 20 ياردة، من 40 ياردة، حتى لو كان من السهل عليه التمرير فأنه سيفكر في وضع الكرة بالشباك".

"عندما أنظر إلى أرقام صلاح أعلم أنه سيواصل القيام بذلك".

"أنت لا تسجل الكثير من الأهداف دون أن يصفك الناس بالمهاجم الأناني".

"الهراء الآخر الذي سمعته هو أن الناس يقولون إنه لا يمرر لأنه غيور، ولا يريد أن يسجل ماني".

"إذا كان بإمكان أي شخص إبطاء المباراة كثيرًا، سيكون لديه متسع من الوقت ليقول لنفسه لن أمرر إلى زميلي لأنه سجل أكثر مني".

"الثنائي ضمن أفضل من لعب لليفربول، نعم يمكن أن يكون صلاح أنانيًا عندما يرى المرمى، لكن بالنسبة لي هذا يجعله هدافًا رائعًا".

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

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