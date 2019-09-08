يرى طارق مصطفى مساعد مدرب الزمالك السابق أن فرص الفارس الأبيض وبيراميدز متساوية بسبب قدرات لاعبي الفريقين، مع وجود أفضلية للقلعة البيضاء بسبب الحضور الجماهيري.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

بدأ طارق مصطفى حديثه مع FilGoal.com بالحديث عن حظوظ الفريقين وطريقة اللعب:

وقال طارق مصطفى: "الفرص متساوية نظرا لامتلاك الفريقين لاعبين مميزين يستطيعون إحداث الفارق ولكن الزمالك يمتلك أفضلية بسبب الجماهير في المدرجات، لذا سيكون أقرب نوعا ما للكأس".

وأضاف "في حالة لعب بيراميدز بالطريقة القديمة، 4-2-3-1، سيكون الوضع سهلا بالنسبة للزمالك، أما إذا ما استمر ديسابر في خطته الجديدة 4-3-3، سيكون الوضع صعبا على الأبيض، لأن الثلاثي عمر جابر نبيل دونجا وإريك تراوري يشكلون خطوة كبيرة على وسط ملعب أي منافس".

وواصل "الخطورة بسبب زيادة عمر جابر وإريك تراوري مع الثلث الهجومي وجون أنتوي، ما يخلق كثافة عددية هجومية تستطيع إحراز الأهداف في مرمى أي منافس، بجانب تحويلها أثناء اللعب إلى 4-1-4-1".

خطورة جون أنتوي

المهاجم الغاني سجل مع بيراميدز هدفين ضد حرس الحدود في ربع نهائي البطولة، وفي المجمل سجل 3 أهداف لأنه سجل مع مصر للمقاصة ضد وادي دجلة هدفا في دور الـ16.

وتحدث لاعب وسط الزمالك في هذا الصدد قائلا: "لا بد أن يكلف محمد بعد الغني برقابة جون أنتوي كحارس له أو مسؤول عنه، ما يعني أنه يكون بالقرب منه في أغلب الوقت لأن عبد الغني لديه حسن توقع وقراراته الدفاعية صحيحة وسريعة دون تردد ولابد بالطبع أن يساند لاعبو الوسط، خط الدفاع باستمرار".

كيف يشكل الزمالك خطورة ضد بيراميدز؟

وتطرق للحديث عن طريقة لعب ميتشو قائلا: "من الصعب أن يغير ميتشو الطريقة المعتادة 4-2-3-1، لا خلاف على ثنائي الدفاع والأطراف والوسط، لكن الجزء الهجومي يفضل أن يكون من أشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا من أجل إرسال الكرات العرضية".

وواصل "لابد أن يستغل الزمالك تقدم أطراف بيراميدز رجب بكار ومحمد حمدي، واستغلال المساحات التي ستكون موجودة خلفهم".

وتابع "من الأفضل أن يبدأ الزمالك بمصطفى محمد لتحركه بين الخطوط، بالإضافة إلى أن تباعد الخطوط خاصة في دفاع بيراميدز وتحديدا المساحات بين علي جبر وأحمد أيمن منصور".

واختتم طارق مصطفى حديثه مع FilGoal.com عن حراسة المرمى في بيراميدز ما بين أحمد الشناوي والمهدي سليمان قائلا: "المدراء الفنيين الأجانب يفضلون أن تكون مباريات الكأس بمشاركة الحارس الثاني، لذلك من الوارد أن يكون المهدي سليمان ضمن التشكيل مع بيراميدز".

ويقام نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج في ملعب برج العرب، حسبما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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