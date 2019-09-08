عمومية الزمالك توافق على رباعي مجلس الإدارة الجديد

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 02:53

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور يترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك نتائج التصويت على ميزانية النادي والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.

ووافقت عمومية الزمالك على تواجد الرباعي أشرف زكي وأحمد مرتضى منصور وحماد أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في مجلس إدارة الزمالك.

30074 عضوا صوتوا في عمومية الزمالك، ووافق 20560 على تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق، إلى جانب الثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل في مقاعد العضوية في الانتخابات التكميلية للنادي، بينما رفض 9514 صوتا فقط.

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واعتمدت الميزانية الجديدة لـ الزمالك بموافقة 21944 صوت من 29939 صوت في التصويت.

ووصف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجمعية العمومية بـ"أكبر جمعية عمومية في تاريخ مصر".

وأضاف خلال تصريحاته عقب إعلان نتيجة التصويت "الخدمات لكل الأعضاء. لمن قال نعم ومن قال لا أيضا".

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