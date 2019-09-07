بالفيديو - أداء أبطال العالم لا يتغير.. فرنسا تضرب ألبانيا برباعية وتشعل المجموعة مع تركيا وأيسلندا

أداء ثابت ونتائج إيجابية وأهداف كثيرة مسجلة في كل مباراة يخوضها منتخب فرنسا منذ أن فاز بلقب كأس العالم وحتى الآن في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وضرب منتخب فرنسا نظيره ألبانيا برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 في المباراة التي أقيمت بالملعب الأوليمبي في باريس.

وسجل أهداف أبطال العالم في المباراة كينجيسلي كومان هدفين وأوليفيه جيرو وجوناثان أكوني.

بينما جاء هدف ألبانيا الوحيد من ركلة جزاء سددها سوكول سيكاليشي.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند النقطة 6 في المركز الرابع.

وصف المباراة

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل يتكون من هوجو لوريس في حراسة المرمى.

أمامه خط دفاع يتكون من بينجامين بافارد ورفاييل فاران وكليمينت لينجليت ولوكاس هيرنانديز.

وفي خط الوسط بليز ماتويدي وكورنتين توليسو وكومان وأنطوان جريزمان وتوماس ليمار، خلف المهاجم جيرو.

كعادته بدأ منتخب فرنسا المباراة بالهجوم القوي وهز شباك منافسه مبكرا في الدقيقة 8 من اختراق رائع للدفاع.

وانطلق الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 27 وأرسل عرضية أرضية قابلها جيرو بتسديدة ليضع لكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء بعد عرقلة لوكاس هيرنانديز سددها جريزمان في الدقيقة 37 لكن الكرة ارتدت من العارضة.

ونجح كومان في تسجيل الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 68 بعدما وصلت له عرضية جريزمان داخل منطقة الجزاء ليضع لكرة في الشباك.

قبل أن يسجل اللاعب البديل جوناثان إيكوني هدف فرنسا الرابع في الدقيقة 85.

بينما سجل سوكول سيكاليشي هدف ألبانيا الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

تركيا × أندورا

في المجموعة ذاتها حقق منتخب تركيا الفوز على أندورا بهدف دون رد.

وعندما استعد الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي سجل منتخب تركيا هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة بضربة رأسية من أوزان توفان.

وارتفع رصيد تركيا إلى النقطة 12 في المركز الثاني بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

بينما يستقر منتخب أندورا في المركز الأخير دون نقاط.

أيسلندا × مولدوفا

وفاز أيضا منتخب أيسلندا على مولدوفا بثلاثية دون رد.

سجل أهداف أيسلندا كل من كولبيينن سيجثورسون و بيركير بيارناسون وبويدفارسون.

بهذه النتيجة وصل أيضا منتخب أيسلندا إلى النقطة 12 في المركز متساويا مع فرنسا وتركيا ولكن في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد مولدوفا عند النقطة 3 في المركز الخامس وقبل الأخير.

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