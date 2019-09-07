بالفيديو - البرتغال تعود للحياة بانتصار رباعي مثير على صربيا.. ورونالدو يطارد دائي

استعاد منتخب البرتغال توازنه، وفاز على مضيفه الصربي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب رايكو ميتيتش، في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020.

ويليام كارفاليو، وجونسالو جيديش، وكريستيانو رونالدو، وبيرناردو سيلفا سجلوا رباعية البرتغال، فيما سجل نيكولا ميلينكوفيتش، وأليكساندر ميتروفيتش هدفي صربيا.

لترفع البرتغال رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة من 3 مباريات خاضتها.

ويتجمّد رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الرابع من 4 مباريات.

البرتغال سجّلت بداية متعثرة في التصفيات بتعادلين متتاليين على ملعبها أمام أوكرانيا، وصربيا، لكنها استعادت توازنها في طريق الدفاع عن لقبها الأوروبي.

كارفاليو افتتح التسجيل للبرتغال في الدقيقة 42 بعد ارتباك من ماركو ديميتروفيتش حارس مرمى صربيا.

وأضاف جيديش الهدف البرتغالي الثاني في الدقيقة 58 بمهارة فردية رائعة وتسديدة يسارية.

صربيا استرجعت آمالها في المباراة وقلّصت الفارق في الدقيقة 68 بضربة رأسية من ميلينكوفيتش، أعلنت عن هدف أصحاب الأرض الأول.

لكن رونالدو أجهض الثورة الصربية في الدقيقة 80 وأضاف الهدف الثالث بعد هروبه في ظهر الدفاع، مستغلا تمريرة حريرية من بيرناردو سيلفا.

ليسجل رونالدو هدفه الدولي رقم 89، بفارق 20 هدفا فقط عن الإيراني علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات عالميا.

وعندما ظن الجميع أن المباراة دخلت جيب البرتغال، ظهر ميتروفيتش بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وقلّص الفارق مجددا لـ صربيا في الدقيقة 84.

قبل أن تنتهي أمسية الأهداف الغزيرة على رصاصة الرحمة بواسطة بيرناردو، لتسجل البرتغال الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، أكدت أوكرانيا صدارتها، بفوزها على مضيفتها ليتوانيا 3-0 في ملعب إل.إف.إف.

فريق المدرب أندري شيفتشنكو افتتح التسجيل بواسطة أوليكساندر زينتشنكو في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف مارلوس الهدف الثاني في الدقيقة 27، ويختتم روسلان مالينوفسكي أهداف الأوكران في الدقيقة 62.

لترفع أوكرانيا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الأول من 5 مباريات، وتصير على وشك التأهل إلى نهائيات اليورو.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب

إلى ميتشو ولاعبي الزمالك.. كيف تواجه "القاتل" عبد الله السعيد

إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

بالفيديو - المنتخب الأوليمبي يمتع ويضرب السعودية برباعية

نهائي الكأس – مؤمن سليمان يكشف تفاصيل