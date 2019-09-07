كشف محمد يوسف المدرب العام السابق في الأهلي تلقيه عرضا من نادي مصر لتدريب الفريق خلفا للراحل أسامة نبيه.

وقال محمد يوسف: "مسؤولو نادي مصر تواصلوا معي من أجل تدريب الفريق ولكن لم نصل لاتفاق".

وأضاف في تصريحاته المقتضبة مع FilGoal.com "لم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن".

أسامة نبيه تقدم باستقالته يوم الجمعة من منصبه كمدير فني لفريق مصر.

نادي مصر تحرك أولا للتعاقد مع محمد يوسف ولكن بعد فشل الوصول لاتفاق، اتجه نحو مدربه الأسبق عبد الناصر محمد.

عبد الناصر محمد تولى تدريب منتخب مصر العسكري وتواجد في الجهاز الفني مع عماد سليمان في طلائع الجيش، وكذلك تولى سابقا مسؤولية قيادة نادي مصر.

وكشف عبد الناصر محمد في تصريحاته مع FilGoal.com توقيعه على عقود تدريب نادي مصر لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

ويستعد نادي مصر لظهوره الأول في الدوري الممتاز.

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