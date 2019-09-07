تعاقد نادي مصر مع عبد الناصر محمد كمدير فني جديد للفريق خلفا للراحل أسامة نبيه.

أسامة نبيه تقدم باستقالته يوم الجمعة من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يستقر الأخير على إعادة عبد الناصر محمد من جديد.

عبد الناصر محمد تولى تدريب منتخب مصر العسكري وتواجد في الجهاز الفني مع عماد سليمان في طلائع الجيش، وكذلك تولى سابقا مسؤولية قيادة نادي مصر.

وقال عبد الناصر محمد: "وقعت على عقود تدريب نادي مصر لمدة موسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "دربت الفريق في وقت سابق منذ 3 سنوات والآن أعود من جديد وأسعى للظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز".

وواصل "إدارة النادي لم تضع علي أي ضغوط وتركوا لي حرية العمل وأخبروني بتنفيذ كل مطالبي".

ويستعد نادي مصر لظهوره الأول في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة: الفائز لن يحصل على التصميم الجديد لكأس مصر

فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية

تحليل في الجول - جبهة يمنى نارية ضمن ملامح لـ الزمالك مع ميتشو

"صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019"

تعرف على حكم نهائي كأس مصر

ماذا فعل ميتشو في 4 نهائيات سابقة؟