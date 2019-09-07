خاص مدرب جديد لـ نادي مصر بعد استقالة أسامة نبيه

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 22:09

كتب : أحمد شاكر

نادي مصر

تعاقد نادي مصر مع عبد الناصر محمد كمدير فني جديد للفريق خلفا للراحل أسامة نبيه.

أسامة نبيه تقدم باستقالته يوم الجمعة من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يستقر الأخير على إعادة عبد الناصر محمد من جديد.

عبد الناصر محمد تولى تدريب منتخب مصر العسكري وتواجد في الجهاز الفني مع عماد سليمان في طلائع الجيش، وكذلك تولى سابقا مسؤولية قيادة نادي مصر.

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وقال عبد الناصر محمد: "وقعت على عقود تدريب نادي مصر لمدة موسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "دربت الفريق في وقت سابق منذ 3 سنوات والآن أعود من جديد وأسعى للظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز".

وواصل "إدارة النادي لم تضع علي أي ضغوط وتركوا لي حرية العمل وأخبروني بتنفيذ كل مطالبي".

ويستعد نادي مصر لظهوره الأول في الدوري الممتاز.

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