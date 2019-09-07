تعرف على نظام دوري الدرجة الثانية في مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري نظام مسابقة الدوري للأندية القسم الثاني في الموسم المقبل.

اتحاد الكرة عقد مؤتمرا صحفيا اليوم السبت كشف من خلاله جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، عن نظام مسابقة الدوري للقسم الثاني.

دوري الدرجة الثانية في مصر يقام بنظام الـ 3 مجموعات مع تواجد 12 فريقيا في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر من كل مجموعة للدوري الممتاز.

وتضم المجموعة الأولى: الألومنيوم – سوهاج – طهطا – ديروط – تليفونات بني سويف – بني سويف – الفيوم – الإعلاميين – البنك الأهلي – شبان مسلمين قنا – المنيا – بترول أسيوط.

المجموعة الثانية: النصر – الترسانة – سيراميكا كليوباترا – منتخب السويس – القناة – الزرقا – جمهورية شبين – كوكاكولا – نجوم المستقبل – الداخلية – بتروجت – المريخ.

المجموعة الثالثة: الرجاء – الحمام – الأولمبي – فاركو – أبو قير للأسمدة – ألعاب دمنهور – غزل المحلة – المنصورة – مالية كفر الزيات – بيلا – دكرنس – بلدية المحلة.

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