الجونة يهزم المقاصة ويتأهل لنهائي البطولة الودية

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 21:17

كتب : أحمد العريان

حسام غالي - جدو - الجونة - الزمالك

فاز فريق الجونة على نظيره مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي الأول لبطولة الجونة الودية.

بطولة الجونة الودية تُقام في الجونة بمشاركة المقاصة والجونة وأسوان وحرس الحدود.

هدف انتصار الجونة على المقاصة جاء عن طريق العائد من الإصابة أحمد مجدي في الدقيقة 74.

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وشهدت المباراة تعرض إسلام رشدي لإصابة في الكاحل ليغادر في الدقيقة الخامسة ويشارك والتر بواليا بدلا منه.

في الشوط الثاني دفع أحمد حسام "ميدو" بـ أيمن حفني وميدو جابر بدلا من صلاح عاشور وباولن فوافي لـ المقاصة.

وحصل محمد إبراهيم على جائزة رجل المباراة من اللجنة المنظمة للبطولة الودية.

وينتظر الجونة الفائز من مواجهة أسوان وحرس الحدود لمواجهته في النهائي.

بينما يلعب المقاصة على المركز الثالث والرابع.

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