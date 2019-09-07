بالفيديو - خطأ فادح في باريس.. عزف نشيد أندورا بدلا من ألبانيا قبل مواجهة فرنسا
السبت، 07 سبتمبر 2019 - 21:06
كتب : FilGoal
وقع المنظمون لمباراة فرنسا ضد ألبانيا في خطأ فادح قبل انطلاق المواجهة المقامة في الملعب الأوليمبي بباريس.
ويلعب منتخب فرنسا ضد ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".
وأثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب ألبانيا تفاجئ اللاعبون بعزف نشيد آخر بدلا من نشيد بلادهم.
ما أدى إلى تعجب بعض اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب ألبانيا الذي دارت بينه وبين حكم المباراة نقاشات بسبب هذا الخطأ الفادح.
ثم اعتذر مذيع الملعب عن هذا الخطأ بعدما تم عزف نشيد منتحب أندورا بدلا من ألبانيا.
وعاد مرة أخرى ليعزف نشيد منتخب ألبانيا بشكل صحيح.
ما أدى إلى تأخر انطلاق المباراة لعدة دقائق.
Bizarre scenes in Paris.
Albania line-up for the national anthem.
The Andorra anthem is played in the Stade de France.
The French anthem is played after.
Albanian players refuse to play until their anthem is played.
Stadium announcer apologies, to Armenia.
🙈🙈🙈#VMSport pic.twitter.com/hRWRyIvTmK— Virgin Media Sport (@VMSportIE) September 7, 2019
اقرأ أيضا:
اتحاد الكرة: الفائز لن يحصل على التصميم الجديد لكأس مصر
فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية
تحليل في الجول - جبهة يمنى نارية ضمن ملامح لـ الزمالك مع ميتشو
"صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019"