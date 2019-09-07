بالفيديو - خطأ فادح في باريس.. عزف نشيد أندورا بدلا من ألبانيا قبل مواجهة فرنسا

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

منتخب ألبانيا

وقع المنظمون لمباراة فرنسا ضد ألبانيا في خطأ فادح قبل انطلاق المواجهة المقامة في الملعب الأوليمبي بباريس.

ويلعب منتخب فرنسا ضد ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب ألبانيا تفاجئ اللاعبون بعزف نشيد آخر بدلا من نشيد بلادهم.

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ما أدى إلى تعجب بعض اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب ألبانيا الذي دارت بينه وبين حكم المباراة نقاشات بسبب هذا الخطأ الفادح.

ثم اعتذر مذيع الملعب عن هذا الخطأ بعدما تم عزف نشيد منتحب أندورا بدلا من ألبانيا.

وعاد مرة أخرى ليعزف نشيد منتخب ألبانيا بشكل صحيح.

ما أدى إلى تأخر انطلاق المباراة لعدة دقائق.

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