بالفيديو – النني كاد يُسجل في ظهوره الأول مع بشكتاش

شارك محترفنا المصري محمد النني لأول مرة بقميص بشكتاش منذ انضمامه للفريق التركي.

بشكتاش انتصر على عمراني سبور يوم السبت في لقاء ودي خلال التوقف الدولي، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري التركي.

النني شارك أساسيا وظهر بالقميص رقم 15 في مباراته الأولى مع بشكتاش.

وأكمل النني المباراة حتى صافرة النهاية وكاد أن يُسجل أمام عمراني سبور فريق الدرجة الثانية في تركيا.

النني أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 31 من بعد منتصف الملعب بقليل، تصدى لها حارس عمراني سبور أولا قبل أن يبعدها المدافع خارج المرمى.

التركي أوموت نايير مهاجم بورصا سبور السابق سجل ثلاثية بشكتاش أمام عمراني سبور التركي.

هدفان في الدقيقة الثانية والـ 14 في الشوط الأول، ثم هدف ثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

بينما هدف عمراني سبور الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق جيسلان جيمبيرت، من عرضية حولها داخل الشباك.

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