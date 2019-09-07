بالفيديو - كين هاتريك.. إنجلترا تواصل حفلاتها التهديفية برباعية في بلغاريا

بعد الانتصار على التشيك بخماسية بيضاء، والجبل الأسود بخماسية مقابل هدف، حان الدور على بلغاريا.. إنجلترا 4- بلغاريا 0.

منتخب الأسود الثلاثة استعاد صدارة المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2020 من جديد دون معاناة أمام ضيفه البلغاري على ملعب ويمبلي.

أهداف اللقاء سجلها: هاري كين هاتريك، مستفيدا من ركلتي جزاء، بجانب هدف لـ رحيم سترلينج.

كين، مهاجم توتنام، وصل إلى هدفه رقم 25 رفقة المنتخب الإنجليزي ليتخطى السير جيوف هورست أسطورة وست هام صاحب الـ24 هدفا.

وماسون ماونت موهبة تشيلسي، حصل على فرصة المشاركة الدولية الأولى إذ دخل بديلا لـ جوردان هندرسون في الدقيقة 67.

وصف المباراة

إنجلترا دخلت اللقاء فارضة سيطرتها منذ البداية أمام ضيفها المتواضع إذ بلغت نسبة الاستحواذ 67%، والهدف الأول احتاج إلى 24 دقيقة.

منتخب بلغاريا حاول بناء الهجمة من الحارس عندما لعب ركلة مرمى قبل أن تذهب تمريرته بالخطأ إلى سترلينج نتيجة ضغط ثلاثي على الدفاع.

رحيم لم يفكر كثيرا وأرسل تمريرة عرضية إلى كين المتواجد دون رقابة ليودعها الأخير الشباك بكل سهولة.

ومع الشوط الثاني ظهر رجال المدرب جاريث ساوثجيت بمظهر أفضل هجوميا إذ سجلوا 3 أهداف دفعة واحدة.

4 دقائق فقط مرت قبل أن يستفيد كين من ركلة جزاء عقب عرقلة ماركوس راشفورد ليسجل ثاني أهدافه من تسديدة قوية على يسار الحارس الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

ومع الدقيقة 55 تمكن كين من قطع تمريرة للدفاع البلغاري لتذهب الكرة إلى راشفورد الذي توغل للعمق قبل أن يمرر لكين -المتواجد على الطرف الأيسر- مجددا، ومن ثم عرضية قابلها سترلينج في الشباك.

كين المتألق اختتم مهرجان الأهداف مع الدقيقة 73 من ركلة جزاء أخرى حصل عليها بنفسه هذه المرة.

الأسود الثلاثة ارتفع رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن كوسفو التي حققت المفاجأة وفازت على التشيك 2-1.

بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع (قبل الأخير)، بالتساوي مع الجبل الأسود (الأخير)، وبفارق 4 نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثالث.

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