مران الأهلي - الهجوم يبدأ من حارس المرمى.. وتكرار الفقرة اليومية للعرضيات

الهجوم يبدأ من حارس المرمى. هذا ما يركز عليه ريني فايلر المدير الفني للأهلي خلال تدريبات فريقه.

في يومه السادس مع الأهلي عقد فايلر جلسة قصيرة مع لاعبي فريقه لشرح خطة المران قبل أن تنطلق فقرة تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة.

وخلال خوض اللاعبين لفقرة التدريبات البدنية عقد فايلر جلسة فنية مع معاونيه.

ثم بدأت فقرة التدريبات بالكرة وتم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات وكان التركيز خلال الفقرة الفنية على الاختراق من العمق.

وتكررت التدريبات على الاختراق من العمق أكثر من مرة مع مطالبات فايلر من لاعبي الأهلي بضرورة تغيير اتجاه اللعب بسرعة مع التمرير الدقيق والتحرك السريع لإنهاء الهجمات بشكل سليم أمام المرمى.

أما تدريبات حراس المرمى شهدت التركيز الشديد على بداية الهجمات من الحارس حتى تصل الكرة إلى خط الهجوم.

وجاء دور المدرب العام ديفيد سيسا ليكرر فقرة التدريبات على الكرات العرضية التي يهتم بها فايلر بشكل كبير يوميا في مران الأهلي على مدار الـ6 أيام الماضية.

وفي نهاية المران أجرى فايلر التقسيمة بطول مساحة الملعب ووجه تعليماته إلى اللاعبين بضرورة نقل الكرة والتحرك سريعا نحو منطقة جزاء الخصم لإنهاء الهجمات أمام المرمى.

وشهدت تقسيمة الكرة تألق الثنائي محمود متولي وحمدي فتحي.

وعلى هامش مران الأهلي استكمل رامي ربيعة مدافع الفريق تدريباته العلاجية للتعافي من الإصابة.

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