خاص 5 معلقين لنهائي الزمالك وبيراميدز

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 18:42

كتب : بسام أبوبكر

طارق حامد - نبيل دونجا - الزمالك - بيراميدز

يسدل الستار يوم الأحد على مسابقة كأس مصر بمواجهة منتظرة تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب.

وتبث المباراة التي تنطلق في الثامنة مساءً على القنوات التلفزيونية الثلاث أون سبورت وتايم سبورتس (الأرضية) والنيل للرياضة، إلى جانب القناتين الإذاعيتين أون سبورت والشباب والرياضة.

مدحت شلبي يُعلق على النهائي عبر قناة النيل للرياضة، بينما يُعلق حاتم بطيشة على قناة أون سبورت، ومؤمن حسن على قناة تايم سبورتس الأرضية.

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في إذاعة أون سبورت يُعلق على النهائي أيمن الكاشف.

ويتولى محمد عفيفي مسؤولية التعليق على المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة.

ويقام نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج في ملعب برج العرب، حسبما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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