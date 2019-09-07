تقرير: ريال مدريد الأعلى وأرقام قياسية إسبانية وإيطالية في الميركاتو الصيفي

يتصدر الدوري الإسباني والإيطالي قائمة أكثر الدوريات الأوروبية إنفاقا للأموال في سوق الانتقالات الصيفية والتفوق على الدوري الإنجليزي.

وهيمنت الأندية الإسبانية عن طريق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد على قائمة الأكثر إبراما للتعاقدات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أعدت تقريرا عن سوق الانتقالات الصيفية بالأرقام نستعرضه معكم في السطور التالية.

أرقام قياسية

حطم كل من الدوري الإيطالي والإسباني الأرقام القياسية السابقة في قوائم مصروفات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية.

أندية الدوري الإسباني صرفت 1.319 مليار يورو بنسبة 49% تفوق عن الموسم الماضي، مقابل 1.178 مليار يورو للدوري الإسباني بنسبة زيادة 13% عن الموسم الماضي.

قطبا مدينة مانشستر تواجدا ضمن قائمة أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات في الدوري الإنجليزي ليتواجدا في المرتبتين الخامسة والسادسة على الترتيب.

في المقابل جاء يوفنتوس كأكثر فريق إيطالي إنفاقا في المركز الرابع خلف ثلاثي الأندية الإسبانية.

* صورة توضح أكثر 10 أندية إنفاقا في الصيف الجاري وصافي إنفاق الدوريات الـ 5 الكبرى في آخر 4 مواسم.

الأندية

على مستوى الأندية تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 305 مليون يورو وهو الأعلى في تاريخ الملكي من حيث الانتدابات.

وجاء أرسنال ثم أستون فيلا في المركزين الثالث والرابع تواليا في الدوري الإنجليزي.

يوفنتوس ومن خلفه إنتر ضمن أكثر الأندية إنفاقا الصيف الحالي، بينما تصدر بايرن ميونيخ بفارق 2.5 مليون يورو على حساب بوروسيا دورتموند أندية الدوري الألماني.

وتفوق موناكو الفرنسي على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

* صورة توضح أكثر 5 أندية إنفاقا في كل دوري من الدوريات الخمسة الكبرى.

أتليتكو مدريد وسط الكبار

243 مليون يورو أنفقها نادي أتليتكو مدريد الإسباني منها 125 مليون يورو لضم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

صفقات الروخيبلانكوس الصيف الحالي جعلت الفريق ينضم لقائمة أكثر 10 فري إنفاقا في المواسم الخمسة الأخيرة على الصفقات.

* صورة توضح الأندية الأكثر إنفاقا في آخر 5 مواسم في الدوريات الخمسة الكبرى.

المبيعات

من أجل موازنة قوائم قوانين اللعب المالي النظيف، فأن أتليتكو مدريد في الصيف الحالي يعد الأكثر استفادة من الراحلين مقابل 311 مليون يورو.

في المواسم الخمسة الأخيرة يعد موناكو الفرنسي الأكثر استفادة مقابل 851 مليون يورو، يليه يوفنتوس مقابل 710 مليون يورو، ثم أتلتيكو مدريد 660 مليون يورو وبرشلونة 644 مليون يورو.

* صورة توضح الأندية الأكثر استفادة من بيع اللاعبين الصيف الحالي.

وعلى مستوى الدوريات الأدنى حقق الدوري الإسباني الدرجة الثانية رقما قياسيا في الانتدابات مدعوما بالصفقات التي أبرمها فريق ألميريا المملوك لـ تركي آل الشيخ.

ويعد إرفين أبياه الذي انضم لصفوف الفريق مقابل 8.8 مليون يورو من نوتنجهام فورست الإنجليزي ثاني أغلى لاعب في تاريخ المسابقة الإسبانية.

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