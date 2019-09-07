بداية المرحلة الثانية من العلاج.. ميهايلوفيتش يغيب أمام بريشيا
السبت، 07 سبتمبر 2019 - 16:25
كتب : FilGoal
يغيب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا عن التواجد على مقاعد فريقه فنيا أمام بريشيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
ويبدأ ميهايلوفيتش المرحلة الثانية من علاجه لمحاربة سرطان الدم "لوكيميا".
وأنهى الصربي المرحلة الأولى بنجاح الأمر الذي ساهم في تواجده على أرض الملعب في مباراتي هيلاس فيرونا وسبال في افتتاح الدوري الإيطالي.
مدرب ميلان وسامبدوريا السابق أعلن سابقا في يوليو الماضي إصابته بالمرض اللعين، وبدأ مرحلة العلاج.
ويتابع سينيسا لاعبي الفريق والتدريبات عن طريق الفيديوهات المصورة وكذلك يُلقي عليهم المحاضرات الفنية.
ويعود من جديد لمستشفى سانت أورسولا لبدء المرحلة الثانية، بعد قضاء أسبوعين رفقة عائلته مستغلا التوقف الدولي.
ولم يتحدد موعد تواجده مرة أخرى فنيا مع الفريق الإيطالي الذي يقوده منذ منتصف الموسم الماضي.
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