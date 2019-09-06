كرة طائرة – ناشئات مصر يتغلبن على الكاميرون في بطولة العالم

تغلبن سيدات منتخب مصر على سيدات الكاميرون 3-1 في بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر لأول مرة.

سيدات مصر انتصرن في الجولة الأولى أمام سيدات بورتريكو، والآن يكررن فوزهن وبنفس النتيجة أمام الكاميرون.

الشوط الأول انتهى لصالح سيدات مصر 25-14 قبل أن يواصلن الاكتساح في الشوط الثاني وينتهي 11-25.

الشوط الثالث كان كثيرا وانتهى لصالح سيدات الكاميرون 30-28 قبل أن تنتصر سيدات الفراعنة 25-11 ويُحسمن الانتصار.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجوار الكاميرون وبورتريكو والصين والبرازيل.

تقام البطولة بمشاركة 20 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات بواقع خمس منتخبات في المجموعة.

يحصل الفريق الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 في الأشواط على 3 نقاط بينما الخاسر لا يحصل على نقاط، وفي حالة الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

يتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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