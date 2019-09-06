هدف تاريخي ومشاركة معلول وصافرة مصرية.. تونس تُسقط موريتانيا

انتصر منتخب تونس على ضيفه منتخب موريتانيا بهدف مقابل لا شيء وديا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق عمر العيوني في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم المصري إبراهيم نور الدين، مشاركة علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

معلول جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 62 بدلا من أسامة الحدادي.

وسجل عمري العيوني هدفا سيبقى في ذاكرته كثيرا لأنه هدفه الدولي الأول بقميص تونس في ظهوره الأول مع المنتخب.

العيوني جناح فريق اف بودو النرويجي من أصول سويدية، وظهر لأول مرة بقميص منتخب تونس.

واستغل صاحب الـ 27 عاما عرضية أرضية من يوسف المسكاني في الدقيقة 78 حولها داخل الشباك، ليكتب الهدف الأول في مسيرته الدولية.

قبل الهدف مباشرة، كاد علي معلول العائد من جديد للمشاركة مع منتخب تونس، أن يصنع الهدف الأول لمنتخب بلاده بعد تمريرة متقنة ضرب خط الدفاع ووصلت إلى المساكني ولكن الأخير سدد خارج المرمى.

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي جديد استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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