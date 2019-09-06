يستعد اتحاد الكرة لإعلان منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

مصدر مسؤول في اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com طرح تذاكر نهائي الكأس في القاهرة فقط وليس في الإسكندرية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى "التذاكر ستُطرح في نادي الصيد واستاد القاهرة بداية من يوم السبت".

ويقام نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج في ملعب برج العرب، حسبما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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