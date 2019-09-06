عبد الله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك

أصبح عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر جاهزا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

وأعلن بيراميدز عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) جاهزية عبد الله السعيد لمواجهة الزمالك.

وغاب عبد الله السعيد عن مواجهة الإياب في الكونفدرالية أمام إيتوال دي كونغو بسبب الإصابة، كما غاب أمام حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

وفي نصف نهائي الكأس، جلس السعيد على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 20 أمام بتروجت.

والآن أصبح السعيد جاهزا بشكل طبيعي للمشاركة مع بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة، حسبما كشف النادي.

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