فينجر: النني لاعب قوي ونشيط للغاية.. وهذا أبرز ما فيه

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - محمد النني

تحدث الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال عن محترفنا المصري محمد النني، واصفا إياه بـ"لاعب نشيط للغاية".

وانتقل النني على سبيل الإعارة من أرسنال إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فما رأي فينجر في النني؟

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أجاب آرسين: "النني يعد لاعبا قويا ونشيطا للغاية".

وأضاف خلال حواره مع شبكة beIN سبورتس "هو لاعب بأسلوب حديث ويقدم الأفضل لفريقه دائما. النني لاعب مفيد من الناحية الخططية".

وواصل "النني يعد نشيطا للغاية داخل الملعب وأبرز ما فيه هو حمايته لفريقه".

وأوضح "مساهمة النني مع الفريق تكون كبيرة للغاية، ليس من جانب صناعة الأهداف لأنه ليس من النوع الذي يكون صاحب اللمسة الأخيرة قبل الهدف، ولكن بسبب مساعدته في نقل الكرة للأمام دائما".

وأتم "أسلوب النني يُضيف الحماية لفريقه".

في يناير من عام 2016 تعاقد أرسنال مع النني قادما من بازل السويسري بطلب من فينجر.

ولعب النني 72 مباراة تحت قيادة فينجر في أرسنال، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

الأمور اختلفت مع رحيل آرسين وقدوم أوناي إيمري الذي اعتمد بشكل كبير على جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا و ماتيو جندوزي مما أبعد حظوظ محترفنا المصري عن المشاركة، ليرحل إلى تركيا.

ورفع النني لقب كأس إنجلترا مع أرسنال، إلى جانب لقب الدرع الخيرية مرة.

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