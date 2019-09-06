بالفيديو - رائعتا صلاح مرشحتان لجائزة هدف شهر أغسطس في ليفربول

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

كشف نادي ليفربول عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس الماضي.

وتواجد في القائمة هدفان لمحترفنا المصري محمد صلاح: الأول في شباك نورويتش سيتي والثاني في شباك أرسنال، وكلاها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

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صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

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