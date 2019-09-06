استقال أسامة نبيه نجم مصر والزمالك السابق من منصبه كمدير فني لفريق مصر.

نادي مصر يستعد للظهور الأول في تاريخه في الدوري المصري، بعدما نجح في الصعود لدوري الأضواء.

ومن أجل الدوري الممتاز، تعاقد نادي مصر مع أسامة نبيه في أغسطس الماضي، ولكن الأخير رحل الآن عن منصبه.

وكشف أسامة نبيه لـFilGoal.com عن أسباب رحيله قائلا: "خلافات في وجهات النظر مع إدارة النادي كانت السبب في رحيلي".

وأضاف "كل الشكر لـ محمود حافظ رئيس نادي مصر على الفترة الماضية".

وأتم "لم نصل لاتفاق سويا على أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومن هنا رحلت".

وعمل نبيه مساعدا لجورفان فييرا في الجهاز الفني للزمالك في 2013 وكان في الجهاز الفني لمنتخب مصر من 2013 إلى 2018 في منصب المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة لمونديال روسيا.

ودرب نبيه، المهاجم المتوج مع مصر بكأس إفريقيا 1998، فريق الكوكب السعودي في الموسم الماضي.

وتوج نبيه بتسعة ألقاب مع الزمالك منها 2 في الدوري ولقب في دوري أبطال إفريقيا.

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