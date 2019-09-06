شدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي على عدم وجود أي أزمات مع باهر المحمدي قائد الفريق.

وقال المنياوي: "المحمدي يعد قائدا للفريق وهو أكثر اللاعبين تركيزا ويقدم أداءً مميزا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "باهر بدأ التدريبات مؤخرا بسبب ظروف إصابته الأخيرة".

وواصل "ما أُثير مؤخرا حول باهر المحمدي وقيمة عقده، ليس صحيحا على الإطلاق. اللاعب لا يفكر سوى في التدريبات فقط".

وتابع في رسالته لبعض الأشخاص دون تسميتهم "ابتعدوا عن اللاعبين. لا تؤثروا على تركيز اللاعبين".

صاحب الـ 22 عاما شارك في 36 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

وخرجت بعض التقارير الصحفية الأخيرة لتشير إلى رغبة مجلس إدارة الإسماعيلي في تعديل عقد باهر المحمدي.

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