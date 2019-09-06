تقرير: هازارد يستعد للظهور الأول بقميص ريال مدريد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الضوء الأخضر لظهور البلجيكي إدين هازارد بقميص الملكي لأول مرة.

لاعب تشيلسي السابق سيكون ظهوره الأول عقب انتهاء التوقف الدولي أمام ليفانتي في الدوري وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

هازارد الذي انضم مقابل 100 مليون يورو الصيف الحالي فشل في افتتاح موسمه بشكل مثالي بتعرضه للإصابة قبل يوم واحد من بداية الموسم (طالع التفاصيل).

جماهير الملكي تأمل في ظهور هازارد من أجل تحقيق الانتصارات التي غابت في آخر مباراتين عن الفريق في الدوري الإسباني.

ريال مدريد افتتح موسمه بالفوز على سيلتا فيجو خارج قواعده ثم تعادل مع بلد الوليد وفياريال.

عودة هازارد تأتي في وقت هام إيضا مع بدء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا التي يستهلها ريال مدريد بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستمر غياب براهيم دياز وجيمس رودريجيز عن صفوف الملكي إذ يخضع كلاهما للتأهيل.

فيما يغيب كل من إيسكو وماركو أسينسيو بسبب إصابات طويلة المدى ولم يتحدد بعد موعد عودتهم.

هازارد ارتدى القميص رقم 50 في المباريات الودية لكن لم تسنح له الفرصة للظهور بالقميص رقم 7.

وسجل هازارد أول أهدافه مع ريال مدريد في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي.

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