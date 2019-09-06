باسم مرسي.. عودة من حيث بدأ والحل في يده

خلال وقت قصير أصبح باسم مرسي مهاجم منتخب مصر والزمالك الأول، تفوق على الجميع ومن ثم عدة قرارات جعلته يعود من حيث بدأ كل شيء.

لم يكن باسم مرسي على رأس انتدابات الزمالك في موسم 2014-15، والآن فقد مكانه وعاد للانتاج الحربي دون مقابل.

هو الأن من يمتلك الحل في يده إذا أراد المهاجم البالغ 27 عاما العودة من جديد لاكتساب مكانته الذي فقدها بيده.

نفسية وخلافات

في موسم 2012-13، سجل 4 أهداف في 13 مباراة بالدوري تحت قيادة مختار مختار بقميص بتروجت.

سرعان ما جذب الأنظار له في الموسم التالي مع الانتاج الحربي، سجل 9 أهداف من أصل 12 هدفا أي 75% من أهداف فريقه سجلها في 15 مباراة خاضها.

ثم أصبح هداف الزمالك في أول مواسمه برصيد 18 هدفا وتُوج بالثنائية لكن وسط كل ذلك بدأت الأزمات في ثاني مواسم باسم تظهر.

إيقاف بعد مباراة الفوز على النجم الساحلي 3-0 في الكونفدرالية الإفريقية، دخل في مشادات مع أحمد حمودي وأحمد مرتضي وكهربا وعبد الحليم علي كلها انتهت بإيقافه.

الاهتمام بلون شعره وهو ما آثر على مستواه لدرجة اقترابه من الرحيل عن الأبيض، والدخول في مناوشات خارج الملعب.

باسم حينها أوضح سبب انخفاض عدد أهدافه إلى: "معدلاتي أفضل الموسم الحالي عن السابق، التهديف فقط هو الذي انخفض عن الموسم الماضي، لكني راض تماما عن مستواي ".

حمادة طلبة زميله في الزمالك أرجع انخفاض مستواه برحيل فيريرا إذ قال في حوار سابق: "سبب هبوط مستوى باسم مرسي يعود نفسيا عقب رحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب الزمالك".

فيما قال حسام حسن مدرب الزمالك السابق في حديث تلفزيوني عن تراجع مستوى مهاجم الأبيض حينها ومقدما النصيحة له: "باسم لديه إمكانيات كبيرة، الإعلام والجمهور والجميع سانده وتلك الفترة قد يتأثر أي لاعب بها وسط الأضواء، وعليه تجربة التركيز في الكرة فقط وتجربة شعور أن كل شيء ابتعد عنه بسبب انشغاله بالأضواء".

صناعة الأزمة

لاحقا في مباراة مصر وغانا ضمن ثاني جولات تصفيات كأس العالم ظهرت المشكلة الحقيقية، تعرض للإصابة في الظهر أثناء الالتحام مع مدافع غانا لكنه رفض الانصياع لقرار هيكتور كوبر المدير الفني.

وفضّل العودة للفندق على التوجه للمستشفى لتنتهي مسيرته الدولية مع مصر برصيد 7 أهداف في 10 مباريات.

زاد هذا من مشاكل باسم مرسي مع المنتخب الوطني الذي كان هدافه مع محمد صلاح في التصفيات، ومنذ تصريحه المثير "مش متابع"، انتهت علاقة باسم مرسي للأبد مع منتخب مصر.

طارق يحيى تحدث لـ FIlGoal.com عن غياب باسم الذي وصل إلى ما يقارب 3 أعوام قائلا: "نجم كبير حدثت مشكلة بينه وبين المنتخب أعتذر وأعود مرة أخرى، ما سبب التأخر في الاعتذار، طريقة التعامل معه هي ما جعلته يتأخر في هذا الموقف".

محمد صلاح مدرب الزمالك السابق تحدث أيضا عن استبعاده من المنتخب قائلا لـ FIlGoal.com: "لو كان استبعاده من المنتخب خلال كوبر ظلم وقع عليه، لابد أن يعود ويثبت أنه مهاجم مصر ويستطيع فعل هذا خلال سنة أو اثنين مع سنه الصغير".

تامر بدوي أثناء تحليل أحد المباريات نصح باسم حينها "لابد أن يركز على نفسه، هو يشغل نفسه بالجماهير والحكم، إذ راجع نفسه سيعود لمكانته كمهاجم مصر الأول".

وانتهى الأمر بغيابه عن قائمة كوبر لمنتخب مصر في كأس العالم.

عقم تهديفي

سجل 7 أهداف في ثالث مواسمه، ثم في موسمه الأخير سجل هدفه الأول في موسم 2017-18 بعد 8 أشهر من الغياب تهديفيا في شباك الرجاء بعد 248 يوما.

3 أهداف جاءت تحت قيادة إيهاب جلال مع الزمالك في موسمه الأخير بقميص الأبيض، حمد إبراهيم مساعد مدرب المصري الحالي قال عن باسم مرسي لـ FilGoal.com: "عليه أن ينظر إلى ماذا خسر وما وصل إليه في الفترة الأخيرة والمشاكل التي حاصرته".

وأردف مقدما نصيحته "من أعلى مستوى إلى الأقل، وهو الوحيد الذي يعلم السبب، أنصحه المحاولة مرة أخرى".

حلمي طولان قارن بين باسم ومروان محسن مهاجم الأهلي في حوار سابق إذ عاد تفوق مروان على لاعب الزمالك بسبب الاستقرار الفني في الأهلي والمجموعة التي تساعده، على عكس باسم الذي لا يقل عنه منهيا حديثه بعدم وجود فارق فني بين الثنائي لكن اختلاف الظروف هو ما يجعل كفة الأول الأرجح.

في ذلك الوقت تحدث عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق أثناء تحليل أحد مباريات الأبيض عن أسباب غياب باسم تهديفيا: "أي لاعب يمر بمراحل صعبة الأمر يحتاج الهدوء وعدم الاستعجال في التسجيل ولعب السهل ومساعدة زملائه لتعويض الغياب عن التهديف".

ليرد عليه حسن المستكاوي "سوء حظه يجعله يلعب بعصبية وهو ما يؤثر على أداءه في الملعب".

بينما رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق أرجع سبب انحدار مستوى باسم إلى انعدام المنافسة مع زملائه عكس الموسم الأول الذي شهد تألقه.

في المقابل فسّر مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق أسباب تراجع أداء باسم: "يجب عليه مراجعة نفسه، هو شخص عاطفي وهو ما يؤثر عليه بشكل زائد، عليه أن يسأل نفسه سؤالا هل كل موقف مر عليه سوف يتعلم منه أم لا".

تجربة ونصائح

محمد صلاح أرجع سبب هبوط مستوى باسم إلى الانتقال للاريسا اليوناني "مستواه هبط بسبب سفره لليونان وعدم المشاركة، الفترة الأخيرة شهدت سيطرة المهاجمين الأجانب بالدوري المصري وعليه استغلال هذا الأمر لصالحه".

في اليونان لم ينجح باسم خلال فترة الإعارة لتنتهي برحيله الموسم في نصف مسجلا حضوره في 5 مباريات دون أي هدف سجله.

على العكس يرى طارق يحيى مدرب الزمالك السابق أن اللعب في اليونان لم يؤثر على مسيرة المهاجم البالغ 27 عاما: "ارتداء قميص لاريسا لم يؤثر عليه ولنا عبرة في لاعبين كُثر أمثال شيكابالا عاد والآن مستواه مختلف، مروان محسن كان رقم واحد في مصر وسافر أوروبا ولم يلعب وعاد مرة أخرى للأهلي وأصبح مهاجم المنتخب".

انتهت إعارته باللعب لسموحة في النصف الثاني من الموسم الماضي، مرة أخرى مع حسام حسن خاض خلالها 6 مباريات دون أي هدف وانتهت بمشاكل غاب فيها عن أغلب مباريات الفريق ليصبح "موسم صفري تهديفيا".

طارق يحيى عاد للحديث عن باسم والموسم الجديد بقميص الإنتاج الحربي: "تلك فرصة لباسم للعودة مرة أخرى وأي لاعب يتمنى هذا، ولابد التركيز وعدم افتعال المشاكل في التدريبات ويقلل من التصريحات لأن كلامه محسوب عليه".

من ناحية أخرى أن يرى حمد إبراهيم عودة باسم للتدرب تحت قيادة مختار مختار الذي ساهم في ظهوره للساحة الكروية المصرية بمثابة بداية جديدة خاصة مع قوة الفريق الفنية التي ظهرت الموسم المنصرم.

العوامل النفسية وتأثره بالأحداث التي أحاطت به رغم محاولاته للعودة مع قليل من التوفيق أعادت باسم خطوات للخلف.

قصّر في حق نفسه في الأعوام الأخيرة لكن الفرصة مواتية لأن يعود من جديد فهو الوحيد الذي يعرف كيف يتم الأمر وكيف يرتدي قميص المنتخب من جديد.

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