واندا نارا تُعدد خيارات إيكاردي: باريس سان جيرمان كان الأسوأ

تحدثت واندا نارا وكيلة وزوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

واندا قالت لبرنامج "مورفي تيليفي" عن رحيل إيكاردي: "إذا انتظرنا للحظة الأخيرة فذلك يعود لأنني امتلكت ورقة رابحة في يدي".

وتابعت "الأطفال يذهبون للمدارس في إيطاليا، لذلك سوف نعيش بين ميلانو وباريس، كان لدينا 3 خيارات، باريس سان جيرمان كان الأسوأ، لأنه عليّ الذهاب إلى ميلانو للعيَش مع الأطفال".

وأكملت "اعتقد أن انتقاله هو الأفضل له، كان هناك اهتمام من عدة أندية إيطالية أرادوا الحصول على خدماته وكان الأمر سهلا".

المهاجم الأرجنتيني ارتبط في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات بالرحيل نحو يوفنتوس أو نابولي في إيطاليا، موناكو الفرنسي أو أتليتكو مدريد الإسباني.

وانتهى الأمر بتجديد تعاقده لموسم آخر مع إنتر حتى 2022 ومن ثم الانتقال على سبيل الإعارة صوب باريس سان جيرمان مع أحقيقة الشراء بقيمة 70 مليون يورو.

إيكاردي البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 ظهور بقميص النيراتزوري دون الفوز بأي لقب.

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