رئيس الزمالك: باسم مرسي هديتنا لـ الإنتاج الحربي

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

وصول الزمالك إلى استاد برج العرب قبل نهائي كأس مصر

قال رئيس الزمالك إن انتقال باسم مرسي إلى صفوف الإنتاج الحربي بمثابة هدية منه إلى صفوف الفريق العسكري.

وكان باسم مرسي أتم انتقاله إلى صفوف الإنتاج الحربي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين.

وقال رئيس الزمالك عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على انتقال باسم: "نحن نعير باسم مرسي خلال العامين السابقين مجانا لإتاحة الفرصة له كي يلعب".

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وأكمل "من يقول إننا كنا نراوغ الإنتاج لانتقال باسم هذا لم يحدث بل أؤكد أن انتقاله لهم جاء كهدية منا".

وأتم "مع احترامي الكامل لباسم لكن حظه لم يكن جيدا مع الزمالك مؤخرا".

باسم مرسي البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق بتروجت ثم انتقل للإنتاج الحربي عام 2013 وقضى معه موسم واحد فقط.

ثم تعاقد الزمالك مع باسم مرسي ليتألق ويحقق مع الأبيض بطولة الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين.

قبل أن يخرج للإعارة مع لاريسا اليوناني في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم يقضي النصف الثاني من الموسم معارا مع سموحة قبل أن يدخل في صدام مع المدير الفني حسام حسن ما أبعده عن المشاركة.

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